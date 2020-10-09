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GEBZE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Kazada bisikleti kullanılmaz hale gelen İsmail’i sevindiren sürpriz

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Kazada bisikleti kullanılmaz hale gelen İsmail’i sevindiren sürpriz
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KOCAELİ Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kazada bisikleti kullanılamaz hale gelen İsmail Ay'a (9) yeni bir bisiklet hediye etti.

Gebze Köşklüçeşme Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ay'ın geçen aylarda geçirdiği bir kazada bisikleti hasar görerek, kullanılmaz hale geldi. İsmail bunun üzerine sosyal medya hesabından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e ulaşarak, yeni bir bisiklet istedi. Başkan Büyükgöz, İsmail'i evinde ziyaret ederek, kırılan bisikletinin yerine yeni bir bisiklet hediye etti. Bisikleti getiren Başkan Büyükgöz'ü evlerinin kapısının önünde görünce heyecanlanan İsmail, teşekkür etti. İsmail sokakta bisiklete binerek, gezdi.

Kazada bisikleti kullanılmaz hale gelen İsmail’i sevindiren sürpriz

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