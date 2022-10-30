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Kazada bir kişinin ölümüne neden olmuştu! Ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş

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#Konya#Meram#Uyuşturucu
Kazada bir kişinin ölümüne neden olmuştu Ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 14:14

Konya'nın Meram ilçesinde yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) otomobil ile çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Burcu Çakıoğlu'nun (36) kaza sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ortaya çıktı. Sürücü Burcu Çakıoğlu'nun polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Çakıoğlu ifadesinde, "Önümüzdeki kadına çarptığım anı hatırlamıyorum. Vurma anında sanki gözüme perde inmiş gibiydi" dedi.

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Kaza, 20 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Ayanbey Mahallesi, Mecidiyeköy Sokak'ta meydana geldi. Burcu Çakıoğlu'nun kontrolünden çıkan 42 RA 084 plakalı otomobil, yol kenarından evine doğru yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e arkadan çarptı. Kazada Yanılmazer hayatını kaybetti. Ehliyeti olmadığı belirlenen Çakıoğlu polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı. Kaza anı da bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin önce yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e, ardından duvara çarparak durduğu görülüyor.

SÜRÜCÜ UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Polisin düzenlediği raporda kazanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtilerek, "İncelenen güvenlik kameraları sonrasında Hacer Mukaddes Yanılmazer'in yolun kenarında yürüdüğü, aracın arkadan gelerek, hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde aniden Hacer Mukadder Yanılmazer'e doğru direksiyon kırdığı görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti: Sürücü ehliyetsiz çıktı
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Raporda ayrıca sürücünün hastanede yapılan testinde uyuşturucu maddelerin tespit edildiği vurgulanarak, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde denetim formunda sürücü Burcu Çakıoğlu'nun kanında amfetamin, metamfetamin ve ecstasy baremlerinin pozitif olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Kazada bir kişinin ölümüne neden olmuştu Ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş

'SANKİ GÖZÜME PERDE İNMİŞ GİBİYDİ'

Sürücü Burcu Çakıoğlu'nun polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Çakıoğlu ifadesinde, "Olay günü arkadaşım Ö.Ö., daha önceden tanımadığım, isimlerini daha sonra öğrendiğim 2 kişi ile gelip, beni otomobille aldılar. Otomobili kullanmak istedim ve direksiyona geçtim. Dördümüz birlikte gezmeye başladık. Yaşlı bir kadının yol kenarında yürüdüğünü gördüm. Kendi kendime, 'Kadın neden yolun ortasında yürüyor' diye düşündüm. Aramızda 20-30 metre mesafe vardı. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Kadın aniden önüme çıktı. Kadına çarpmamak için yanımda olan H.N.A., otomobilin direksiyonunu kırdı. Önümüzdeki kadına çarptığım anı hatırlamıyorum. Yanımdaki H.N.A., 'Dur kadına çarptın' dedi. Frene basıp, otomobili durdurdum. Vurma anında sanki gözüme perde inmiş gibiydi" dedi.

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Kazada bir kişinin ölümüne neden olmuştu Ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş

'DİREKSİYONA MÜDAHALEM OLMADI'

Otomobilin ön koltuğunda oturan H.N.A. ise ifadesinde, "Burcu, 'Benim ehliyetim var, arabayı ben kullanayım' dedi. S.C. de arabayı verdi. Burcu arabayı kullanmaya başladı. Uyuyordum, Kaza olunca uyandım. Direksiyona müdahalem olmadı" dedi.

Otomobildeki Ö.Ö. de ifadesinde şunları anlattı:
"Burcu beni 05.30'da aradı, kendisini almamızı söyledi. Gönderdiği adresten kendisini aldık. Dördümüz bir müddet arabanın içinde oturduk. Burcu'ya uyumak istemediğimi söyledim. O da bana 'Seni uyutmayacak met var bende, onu içersen uyumazsın' dedi. Kendisinin önceden hazırlamış olduğu, uyuşturucuyu içmek için kullanılan aparatı verdi. Ben de içtim. Burcu da birçok kez içti. Burcu sonra bu aparatları göğsüne sakladı. Burcu, otomobilin sahibi S.C.'ye 'Ehliyetim var, aracı kullanayım' dedi. S.C. önce vermek istemedi. Burcu ısrar edince verdi. Burcu'nun bana verdiği ve uyuşturucu içmek için kullanılan aparatları, kendi rızamla polise teslim ettim."

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Kazada bir kişinin ölümüne neden olmuştu Ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş

'EHLİYETİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Otomobilin sahibi S.C. ise ifadesinde "Daha önce tanımadığım Ö.Ö.'nün arkadaşı Burcu, bizim araca bindi. Çeşmeden su içerken Burcu direksiyona geçmişti. Aracı kendisinin kullanacağını söyleyince ehliyetinin olup olmadığını sordum. O da ehliyetinin olduğunu söyledi, yemin etti. Ben de ikna oldum, arka koltuğa geçtim. Burcu ve Ö.Ö. cam bir aparat ile UYUŞTURUCU kullandı. Ö.Ö.'ye uyuşturucuyu içmesi için de Burcu verdi" dedi.

Kazada bir kişinin ölümüne neden olmuştu Ehliyetsiz sürücü uyuşturucu etkisindeymiş

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Burcu Çakıoğlu'nun kullandığı otomobilin yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e çarptığı, kaldırıma çıkarak duvara çarptıktan sonra durduğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca kazadan sonra otomobilden inen Çakıoğlu ile arkadaşlarının Yanılmazer'e müdahalede etmedikleri yer aldı. 

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#Konya#Meram#Uyuşturucu

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