MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
GeriGündem Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AFYONKARAHİSAR (İHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mehmet Çelik (51), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
Bugün sabah 07.30 saatlerinde Şuhut ilçesinden Karaadilli Beldesi istikametine doğru giden Mehmet Çelik yönetimindeki 03 AAT 931 plakalı otomobilin virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak ağaca çarparak durdu. Kazada Mehmet Çelik sıkıştığı otomobil içerisinden AFAD ekibi tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Çelik, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesine ambulans helikopter ile sevk edildi. Ağır yaralı Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle