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Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:30,Son Güncelleme:/

Kazada ağır yaralanan bankacı kurtarılamadı

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Kazada ağır yaralanan bankacı kurtarılamadı

Ordu’da 12 gün önce trafik kazası geçiren özel bir bankanın Akçaabat Şubesi Müdürü Esra Aşık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özel bir bankanın Trabzon-Akçaabat Şube Müdürü Esra Aşık ve arkadaşları, Ordu'da yapılacak olan bölge bayi toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan ve Trabzon Büyükşehir Belediye İmar Daire Başkanı Özgür Aşık’ın eşi olan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Esra Aşık yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan bankacı kurtarılamadı

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