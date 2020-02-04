Kazada ağır yaralanan bankacı kurtarılamadı

Özel bir bankanın Trabzon-Akçaabat Şube Müdürü Esra Aşık ve arkadaşları, Ordu'da yapılacak olan bölge bayi toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan ve Trabzon Büyükşehir Belediye İmar Daire Başkanı Özgür Aşık’ın eşi olan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Esra Aşık yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.