Kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti! Otobüs şoföründen 'lastik patladı' savunması

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Kaza, geçen yıl 6 Kasım'da TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Doğan Köstekli yönetimindeki 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait 37 yolcunun bulunduğu otobüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Doğan Köstekli, tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Doğan Köstekli hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Doğan Köstekli ile mağdurlar ve yakınları katıldı. Duruşmada ifade veren Köstekli, "Ölenlerin ailelerinden ve yaralılardan çok özür dilerim. Böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemezdim. Hatta burunlarının bile kanamasını istemezdim. Ben 10 yıl muavinlik ve 2 yıldır da yolcu otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Kazadan az önce otobüsümün sağ ön lastiği patladı. Ben patlama sesini duydum ama direksiyon hakimiyetini kaybettim ve bariyerlere çarparak, sürüklenmeye başladık. Sonra araç devrildi. Hemen elime çekici alarak camları kırıp yolcuları tahliye etmeye başladım. Ambulans, jandarma ve polis araçları geldi ve ben de kendimden geçtim. Bilerek olmadı. Çok üzgünüm” dedi.

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'HAYATIMI KARARTTI; TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUMUM'

Kazada ağır yaralanan Kübra Yüksel (26) ise otobüs şoförünün en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, “Olay günü nişanlımla birlikte yolculuk yapıyordum. İkimizde de emniyet kemeri takılıydı. Bir anda otobüs bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Bariyer bir anda benim oturduğum koltuğa kadar gelip, ağır yaralanmama neden oldu. 26 gün yoğun bakımda kaldım. 3 defa ameliyat geçirdim ve genç olduğum için sağ bacağım kesilmekten kurtuldu. 3 aydır tedavim sürüyor. Tekerlekli sandalyeye şu an mahkumum. Önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha geçireceğim. Bu sürücü hayatımı kararttı. Hastane masraflarını bile karşılayamaz hale geldim. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

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Diğer yolculardan bazıları ise sürücünün uyuduğunu iddia etti.

Mahkeme, Doğan Köstekli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.