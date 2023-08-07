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Kaza yerine gelip kızını yaralı gören anne bayıldı

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#İstanbul#Avcılar#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:11

Avcılar, D-100 Karayolu'nda damperli kamyon otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Özlem Mavi Macit, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne ise kızını ambulansta gördükten sonra baygınlık geçirdi.

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Kaza, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden Ali Gündiren yönetimindeki 34 PL 3131 plakalı damperli kamyon, aynı yönde giden Özlem Mavi Macit yönetimindeki 34 RC 9329 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Özlem Mavi Macit yaralandı.

Kaza yerine gelip kızını yaralı gören anne bayıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kaza yerine gelip kızını yaralı gören anne bayıldı

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Kızının yaralandığını haber alan anne olay yerine geldi. Ambulansa yönelen anne, çevredekilerin 'Kızınızın durumu iyi' açıklamalarına rağmen gözyaşlarını tutamadı; bir süre sonra da bayıldı.

Kaza yerine gelip kızını yaralı gören anne bayıldı

Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kaldırılan anne, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alındı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaza yerine gelip kızını yaralı gören anne bayıldı

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#İstanbul#Avcılar#Kaza

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