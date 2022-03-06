Kaza yerine daldı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün gece saatlerinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Eyüp Saz (26) ile mesai arkadaşı Ferhat Kantarcı (41), kaza yerinde inceleme başlattı. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada devrilen minibüsün kaldırılması için oto kurtarıcı istendi.

Bu sırada Mehmet Reşat Durmuş (40), yönetimindeki 02 RA 722 plakalı otomobille kaza yerine süratle gelip ekiplerin arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Durmuş, polis memurları Saz ve Kantarcı ile ekiplerin çalışmalarını izleyen Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30) ve Yasin Kavak (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen polis memuru Eyüp Saz kurtarılamayarak şehit oldu. Ahmet Balıkçı da hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan 1’i polis memuru 4 yaralının ise tedavisi sürüyor.