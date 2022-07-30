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Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü

#ANKARA#Sincan#KAZA
Kaza yerinden kaçarken kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine aracını sürdü

Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki araca çarpıp, kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücü, kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürüp, kaçtı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı. Kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücüyü, yandaki kafede oturanlar dışarıya çıkarak durdurdu. Sürücü, tartışmanın ardından otomobilini kendisine tepki gösterenlerin üzerine sürdü. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayın ardından sürücü, bölgeden uzaklaştı. Görüntüde çevredekilerin aracın altında kalmamak için sağa sola kaçtığı görüldü.

Görüntüyü çeken Berkay A., "Geri geri gelen lüks araç park halindeki otomobile çarptı. Biz de hemen oraya gittik, o sırada adam kaçmaya çalıştı. Sürücü arabadan indi, aşırı derecede alkollüydü. Bizimle tartışmaya başladı. Çarptığı arabanın sürücüsü oralarda yoktu. Biz de insanlık adına onu durdurduk. Küfür falan etmeye başladı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Tekrar arabaya bindi ve üzerimize doğru sürdü. O sırada tekrar o park halindeki arabaya çarptı. Daha sonra da kaçtı gitti" dedi.

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Şikayet üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#ANKARA#Sincan#KAZA

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