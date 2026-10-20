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Kaza yerinde kalpleri ısıtan yardım: Anne ve kızına vatandaşlar şemsiye tuttu

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#Kaza#Trafik Kazası#Balıkesir
Kaza yerinde kalpleri ısıtan yardım: Anne ve kızına vatandaşlar şemsiye tuttu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 11:03

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mediha Şenay ile kızı Hale Şenay’a, otomobil çarptı. Hale'nin bacağı otomobilin altında sıkışırken, sağlık ekipleri gelene kadar anne ve kızının ıslanmaması için çevredekiler şemsiye tuttu.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Terziler Caddesi’nde meydana geldi. Volkan Z. yönetimindeki 10 NH 900 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mediha Şenay ve kızı Hale Şenay’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağı otomobilin altında sıkışan Hale Şenay’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza yerinde kalpleri ısıtan yardım: Anne ve kızına vatandaşlar şemsiye tuttu

Vatandaşlardan biri, yağmurda ıslanmamaları için yaralı anne ve kızının üzerine şemsiye tuttu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Hale Şenay ve annesi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.  

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Kaza yerinde kalpleri ısıtan yardım: Anne ve kızına vatandaşlar şemsiye tuttu

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#Kaza#Trafik Kazası#Balıkesir

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