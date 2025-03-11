Kaza yaptıktan sonra 'kanserim' diye mesaj atıp ortadan kaybolmuştu! Evinde uyurken bulundu

Haberin Devamı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Manavgat-Akseki D-695 Karayolunda Manavgat Gençler Mahallesinde Akseki İstikametine bir otomobilin tek taraflı kaza yaptığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerini alarma geçirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 07 JZ 035 plakalı aracı tek taraflı kaza yapmış halde bulurken, araç içerisinde araç sürücüsüne ait olduğu değerlendirilen içerisinde kimlik ve eşyalar bulunan çanta bulunurken, aracı kullanan kişi tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Araçta bulunan kimlikten kaza yapan Ela Ç'nin yakınlarına ulaşan jandarma ekipleri, araç sürücüsünün kendilerine meme ve rahim kanseri olduğunu, artık yaşamak istemediğini söylediğini beyan ettiğini, intihar etmiş olabileceğinin bildirilmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Komando, Jandarma Arama Kurtarma, İtfaiye, AFAD ekipleri ve Jandarma Arama köpekleri sevk edildi. Ekipler tarafından gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

Haberin Devamı

Olayın üzerinden tam 24 saat geçtikten sonra Sarılar Mahallesinde ikamet etmekte olan bir vatandaşın, kaza yapan Ela Ç'nin arkadaşı olduğunu, Sarılar'da kendisine ait evde olduğunu bildirmesi üzerine verilen adrese giden ekipler Ela Ç'yi alarak Merkez Jandarma Karakoluna getirdi.

Ela Ç'nin yakınlarına söylediği gibi önemli bir hastalığının olmadığı, kazanın ardından otostop yaparak Manavgat'a geldiği, kendisinde anahtarı olan Sarılar Mahallesindeki arkadaşının evine giderek uyuduğu bildirildi.