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Kaza yaptığını bile fark etmedi, alkolün etkisiyle metreler sonra yere yığıldı

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#Alkollü Kaza#Trafik Kazası#Trafik Cezası
Kaza yaptığını bile fark etmedi, alkolün etkisiyle metreler sonra yere yığıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 15:12

Burdur'da otomobiliyle minibüse çarpan Osman A. (18), alkolün etkisiyle kaza yaptığını fark etmeden yaklaşık 500 metre yürüdü. Daha sonra fenalaşıp yere yığıldı, o anlar kameraya böyle yansıdı.

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 Olay, dün gece Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Osman A.'nın kullandığı 15 ACJ 582 plakalı otomobil, kavşakta Orhan A. (59) idaresindeki 60 ABA 479 plakalı minibüse çarptı. Alkolün etkisiyle kaza yaptığının farkında olmayan Osman A., yaklaşık 500 metre uzaklaştıktan sonra Karasenir Kavşağı'nda otomobili durdurdu.

Kaza yaptığını bile fark etmedi, alkolün etkisiyle metreler sonra yere yığıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

 Fenalaşan Osman A., otomobilden inip yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Osman A., gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrolde, Osman A.'nın 3.03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza yaptığını bile fark etmedi, alkolün etkisiyle metreler sonra yere yığıldı

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EHLİYETİNE 6 AY BOYUNCA EL KONULDU

Osman A.'nın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken, çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

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#Alkollü Kaza#Trafik Kazası#Trafik Cezası

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