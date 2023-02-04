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Kaza yaptığı yerden 50 metre ileride 10 saat sonra ağır yaralı halde bulundu... Hastane yolunda hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Kaza#Karasu
Kaza yaptığı yerden 50 metre ileride 10 saat sonra ağır yaralı halde bulundu... Hastane yolunda hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 19:05

Sakarya’nın Karasu ilçesinde garip bir kaza meydana geldi. Kaza için bölgeye giden ekiplerce araç içerisinde bulunamayan sürücü, olaydan 10 saat sonra yaklaşık 50 metre ileride ağır yaralı olarak bulundu. Sürücü hastane yolunda hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Karasu’nun Yeni Mahallesi liman kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, direğe çarpmış halde araç ile karşılaştı. Sürücüsü bulunamayan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Bugün saat 15.00 sıralarında ise kaza yerinden 50 metre ileride bir şahsın hareketsiz halde yattığı yönünde ihbar alan ekipler, şahsın kaza yapan Halil Patan (36) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde alınan Patan, hastane yolunda hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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#Sakarya#Kaza#Karasu

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