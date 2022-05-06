Kaza yaptı palayla saldırdı

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Kazanın ardından sürücüler tartışmaya başladı. Tartışmayı duyarak evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), Hakan Kurt’a bağırmamasını söyledi. Kurt, Yüncü ve Mutlu’ya önce otomobilindeki palayla saldırdı, ardından da belindeki tabancayı çıkarıp kurşun yağdırdı.

Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, kaçan sürücü Hakan Kurt gözaltına alındı.