Kaza yaptı kaçarken cipiyle bir kişiye daha çarptı! Pazar tezgahı açan esnaf hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kemer ilçesin Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinden çıkan B.Y. yönetimindeki 07 TCK 59 plakalı ciple karşı yönden gelen Ferhat Işıkgöz'ün (23) kullandığı 07 ANE 952 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Işıkgöz yaralarınken, cip sürücüsü B.Y. durmadan yoluna devam etti. B.Y. bu kez kullandığı cipiyle yaklaşık 300 metre ileride Deniz Caddesi üzerinde kurulacak pazar yerinde tezgah açmaya çalışan Mehmet Erzik'e çarptı. Cip Pazar tezgahına çarparak dururken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ezik ve ışıkgöz, Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Erzik, kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cip sürücüsü B.Y.'yi işlemleri için polis merkezine götürdü. B.Y.'nin hem trafik ekiplerine hem de Kemer Devlet Hastanesi'nde alkol testi yapılmasını reddettiği, bunun üzerine kan testi yapıldığı öğrenildi.

B.Y., eğlence merkezinde bir arkadaşıyla alkol aldığını ve daha sonra ayrıldığını, alkollü olduğu için polis aracını görünce panikle olay yerinden kaçmaya çalıştığını anlattığı da kaydedildi.

Olayla ilgili B.Y.'nin arkadaşının da ifadesine başvuruldu. Kaza, güvenlik kamerası yansıdı.