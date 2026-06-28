×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

"Kaza Yapmış Araba Gibiyim" paylaşımından günler sonra hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Burak İpek#Antalya#Kaza
Kaza Yapmış Araba Gibiyim paylaşımından günler sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 12:57

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü Burak İpek yaşamını yitirdi. Genç sürücünün kazadan birkaç gün önce sosyal medya hesabından kazaya uğradığı aracı eşliğinde yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

Haberin Devamı

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolu D 400 Karayolu, Merkez Mahallesi, Antalya Caddesinde meydana geldi. Burak İpek yönetimindeki 07 BBE 351 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen aracın motoru çarpmanın şiddetiyle yerinden koparak 30 metre ileriye, işçilerinin kaldığı bir barakanın içine fırladı.

Kaza Yapmış Araba Gibiyim paylaşımından günler sonra hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İpek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kazanın ardından konuşan iş yeri sahibi Mehmet Çelik, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Allah annesine babasına sabır versin. Genç bir can gitmiş, çok üzgünüz. Normalde bazı geceler gelip bu konteynerde yatıyordum. Kazanın olduğu an şans eseri burada değildim. Eğer içeride olsaydım o motor üzerime gelecekti ve benim de canım gidecekti."

Kaza Yapmış Araba Gibiyim paylaşımından günler sonra hayatını kaybetti


KAZA YAPMIŞ ARABA GİBİYİM PAYLAŞIMI

Kazanın ardından Burak İpek'in sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım ise görenlerin yüreğini dağladı. Genç adamın, kazada hayatını kaybettiği otomobilinin videosunu çekerek hüzünlü bir şarkıyla paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımda,"Kaza yapmış araba gibiyim; bakıp bakıp iç geçiriyorlar ama hiç kimse 'Hadi gel şunu toparlayalım' demiyor" sözleri yer aldı.

Kaza Yapmış Araba Gibiyim paylaşımından günler sonra hayatını kaybetti

Gözden KaçmasınPanaromik asansörde facia: Manzara izlerken düşüp öldüPanaromik asansörde facia: Manzara izlerken düşüp öldüHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınŞişlide sokakta taciz Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandıŞişli'de sokakta taciz! Şüpheli fırında ekmek yaparken yakalandıHaberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak İpek#Antalya#Kaza

BAKMADAN GEÇME!