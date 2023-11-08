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Kaza yapıp savrulan otomobil yayayı kaldırıma sıkıştırdı

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#Kaza#İzmir#Trafik Kazası
Kaza yapıp savrulan otomobil yayayı kaldırıma sıkıştırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 07:56

İzmir'in Buca ilçesinde yürürken kazaya karışan iki otomobilden birinin çarpıp kaldırıma sıkıştırdığı E.U. (35) adlı kadının bacağı koptu. E.U., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Dumluğınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde meydana geldi. Hızlı olduğu ileri sürülen Z.G. (50) yönetimindeki 10 AGJ 827 plakalı otomobil, sokktan caddeye çıkan 35 NIR 63 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerden biri savrulup, bu sırada yaya olarak bölgeden geçen E.U.’ya çarptı. E.U., otomobille kaldırım arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağ bacağı kopan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücüler de hastaneye götürüldü.

ALKOL OLDUĞU İDDİASI 

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü olduğu öne sürülen Z.G.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

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#Kaza#İzmir#Trafik Kazası

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