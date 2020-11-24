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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 20:44 | Son Güncelleme:

Kaza yapıp kaçtı, babasıyla geri dönüp, gazetecilere saldırdı

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Kaza yapıp kaçtı, babasıyla geri dönüp, gazetecilere saldırdı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İhsan E., minibüsyle bir otomobile çarpıp, 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaza yerinden kaçtı. Kısa süre sonra da babasıyla geri gelip, gazetecilere saldırdı. İhsan E., polis ekiplerince sakinleştirildi.

​Kaza, akşam saatlerinde Elmatepe mevkisinde meydana geldi. Sinan T. yönetimindeki 06 ZJ 652 plakalı otomobil ile aynı yöne giden İhsan E.'nin (17) kullandığı 74 AN 538 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sinan T. yaralandı. Minibüs sürücüsü İhsan E. ise kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sinan T., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapıp kaçtı, babasıyla geri dönüp, gazetecilere saldırdı

BABASIYLA GERİ GELDİ

Kaçan minibüs sürücüsü İhsan E., bir süre sonra babasıyla kaza yerine geri geldi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan İhsan E., bölgede bulunan gazetecilere saldırdı.

Polisin sakinleştirdiği İhsan E.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmaktan' 5 bin TL ceza kesildi. Muayene ve sigortası olmayan minibüs ise trafikten men edildi.

Kaza yapıp kaçtı, babasıyla geri dönüp, gazetecilere saldırdı

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