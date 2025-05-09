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Kaza yapıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, diğer sürücüler tarafından darp edildi

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#Küçükçekmece#Alkollü Sürücü#Kaza
Kaza yapıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, diğer sürücüler tarafından darp edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 00:30

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda alkollü sürücünün kullandığı otomobil 3 araca çarparak kaza yaptı. Diğer araçların sürücüleri, olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücüyü yakalayarak, darp etti. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alınan alkollü sürücü, polis merkezine götürüldü. Kaza sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Kaza saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BUU 616 plakalı araç, aynı yönde seyreden 3 araca çarparak kazaya sebep oldu. Kaza sonrasında 34 BUU 616 plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kaza yapıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, diğer sürücüler tarafından darp edildi

Kazaya karışan diğer araçların sürücüleri, kaçmaya çalışan kişiyi yakalayarak darbetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, darbedilen sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye yapılan alkolmetre testinde, yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kaza sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

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Araç geçişleri hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Gözaltına alınaın alkollü sürücü polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, diğer sürücüler tarafından darp edildi

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#Küçükçekmece#Alkollü Sürücü#Kaza

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