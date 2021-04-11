Kaza yapan vekil Twitter’dan yardım çağrısı yaptı
TBMM’de İdare Amiri olarak görev yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, aracıyla Niğde-Adana arasında trafik kazası geçirdi.
6 otomobil ve 2 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada Şahin’in makam aracı da TIR’a arkadan çarptı. Tipinin olduğu bölgede mahsur kalan Şahin, Twitter hesabından “Mahsur kaldık, acil yardım bekliyoruz” mesajını paylaştı.
SOYLU’DAN JET CEVAP
Mesaja kısa süre sonra yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Polis ekiplerimiz Ali Şahin’e ulaştı. Niğde’ye intikal ediyorlar” dedi. Şahin’in kolu alçıya alındı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve AK Parti’nin Niğde milletvekilleri hastanede Şahin’i ziyaret etti.
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