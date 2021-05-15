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AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 21:43 | Son Güncelleme:

Kaza yapan ticari araç takla attı: 4 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde Murat Çoban yönetimindeki 16 GF 850 hafif ticari araç ile Fahrettin Turan yönetimindeki 16 AFB 038 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Sevgi Göksel (34), Ecrin Göksel (8), Deniz Göksel (6) ve Eren Göksel (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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