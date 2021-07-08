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Deniz TOKAT- DHA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 04:39 | Son Güncelleme:

Kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı

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Kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ve beraberindekiler olay yerinden kaçtı. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 20 AAU 809 plakalı otomobil, 1482 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından sürücü ve yanındaki 2 kişi olay yerini terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bahçe duvarını yıkan otomobil, çekiciyle otoparka taşındı. Polis, aracın sürücüsü ve yanındakileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaza yapan sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı


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