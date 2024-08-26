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Kaza yapan sürücü, 'aracı yol kenarına alacağım' deyip kaçtı

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#İstanbul#Avcılar#Kaza
Kaza yapan sürücü, aracı yol kenarına alacağım deyip kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 13:22

Avcılar’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kazaya karışan sürücülerden biri yolu açma bahanesiyle ilerlediği sırada, olay yerinden kaçtı. O anlar kaza sırasında yolda ilerleyen motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

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 Kaza, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki bir kavşakta meydana geldi. İki araç kavşakta çarpıştı. Her iki otomobilde de hasar meydana gelirken, taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Kaza yapan sürücü, aracı yol kenarına alacağım deyip kaçtı

Aracından inen sürücü ve annesi polis ekiplerine haber verilmesini istedi. Bu sırada aracını yol kenarına alarak trafiği açacağını söyleyen sürücü olay yerinden hızla kaçtı. Çıkan tartışma ve aracın olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Kaza yapan sürücü, aracı yol kenarına alacağım deyip kaçtı

Kaza yapan sürücü, aracı yol kenarına alacağım deyip kaçtı

Kaza yapan sürücü, aracı yol kenarına alacağım deyip kaçtı

 

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#İstanbul#Avcılar#Kaza

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