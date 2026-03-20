×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaza yapan otomobile başka araç çarptı: 2 si çocuk 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Tuzla #TEM Otoyolu#Trafik Kazası
Kaza yapan otomobile başka araç çarptı: 2 si çocuk 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 09:15

Tuzla TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Seyir halindeki başka otomobilde takla atan araca çarptı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07:50 sıralarında Tuzla Orhanlı TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EHR 458 plakalı otomobil sürücüsü yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla attı. O sırada seyir halinde olan 34 SP 1911 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarparak yeşil alana savruldu. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuzla #TEM Otoyolu#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!