Kaza yapan otomobile başka araç çarptı: 2 si çocuk 7 yaralı

Kaza, saat 07:50 sıralarında Tuzla Orhanlı TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EHR 458 plakalı otomobil sürücüsü yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla attı. O sırada seyir halinde olan 34 SP 1911 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarparak yeşil alana savruldu. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.