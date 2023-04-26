Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı

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Kaza, Kemalpaşa-İzmir karayolunda meydana geldi. Ahmet S. (26) idaresinde Kemalpaşa istikametine seyreden 16 EL 123 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karşı istikametten gelen Mustafa D. (56) yönetimindeki 10 LD 876 plakalı hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobil, çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı.



Otomobil sürücüsü Ahmet S. ile hafif ticari araç sürücüsü Mustafa D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahmet S. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Mustafa D. ise kontrol için Kemalpaşa Devlet Hastanesine gönderildi. Yaralıların şuurlarının açık ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.