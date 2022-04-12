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Kaza yapan motosiklet sürücüsünün duran kalbi yeniden çalıştırıldı

#Düzce#Trafik#Kaza
Kaza yapan motosiklet sürücüsünün duran kalbi yeniden çalıştırıldı

DÜZCE’de motosikletiyle hafif ticari araca çarpan Kadir Süzen'in duran kalbi, sağlık ekibinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Süzen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydınpınar Caddesi’nde meydana geldi. Aydınpınar köyü yönüne giden Kadir Süzen yönetimindeki 34 ZC 5600 plakalı motosiklet, Darıcı Mahallesi yönüne dönüş yapmak isteyen Bayram Ali Özgüllü idaresindeki 14 FM 710 plakalı hafif ticari fark edip fren yapınca kontrolden çıkıp devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosiklet, hafif ticari araca çarptı. Kazada, Kadir Süzen yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Suzen’e müdahale eden sağlık ekibi, duran kalbini, kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Süzen, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kadir Süzen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Düzce#Trafik#Kaza

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