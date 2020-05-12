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Gündem
Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

Kaza yapan minibüsten uyuşturucu çıktı

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Kaza yapan minibüsten uyuşturucu çıktı
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, kaza yapan minibüste 320 gram uyuşturucu bulundu, yaralı sürücü tedaviye alındı.

Bayramiç ilçesinde, İ.T. idaresindeki 48 LD 682 plakalı minibüs, nedeni belli olmayan bir şekilde kaza yaptı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayı yapan İ.T.'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretinden denetimli serbestliği olduğunu tespit etti. Minibüste narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan incelemede 320 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 3 bin 555 TL ele geçirildi.

Kazada ağır yaralanan İ.T., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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