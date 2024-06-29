Kaza yapan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu! İkisi de gözaltına alındı

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Kaza, saat 02.45 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Kavacık istikametinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen 34 EUP 783 plakalı otomobil sürücüsü, iddiaya göre 34 HDN 239 plakalı minibüsü sollamak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına savruldu. Minibüs şoförü kazadan yara almadan kurtulurken otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Alkollü olduğu öğrenilen sürücü, kaza sonrasında otomobilde bulunan alkol şişelerini yol kenarına bırakarak olay yerine bir yakınını çağırıp polis ekiplerine aracın şoförü diyerek tanıttı. Olaydan şüphelenen polis ekipleri incelemelerinin ardından durumu fark edip 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçların olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.