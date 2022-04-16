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Kaza yapan 4 genç ölümden döndü! Takla atan otomobil 40 metre sürüklendi

#Kırıkkale#Otomobil#Kaza
Kaza yapan 4 genç ölümden döndü Takla atan otomobil 40 metre sürüklendi

Kırıkkale'de takla atan otomobilin 40 metre sürüklendiği kazada 4 genç ölümden döndü.

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Kaza, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil, yoldan çıkarak ters devrildi. Kazada sürücü İ.A. (20) ile yolculardan Y.Ö. (23), E.İ. (18) ve M.Ş. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan 4 genç ölümden döndü Takla atan otomobil 40 metre sürüklendi

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil ise polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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Kaza yapan 4 genç ölümden döndü Takla atan otomobil 40 metre sürüklendi

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#Kırıkkale#Otomobil#Kaza

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