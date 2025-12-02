×
Kaza süsüyle ailesini öldürdükten sonra intihar eden doktor son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 13:55

Samsun'da kaza süsüyle eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra kaldığı Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar eden doktor Serdar Kıyak, Samsun'da toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş, olaya kaza süsü veren Dr. Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Kıyak, burada intihar etti. Akabinde Samsun'a getirilen Dr. Kıyak'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Kaza süsüyle ailesini öldürdükten sonra intihar eden doktor son yolculuğuna uğurlandı

NE OLMUŞTU?

Olay, 12 Eylül 2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asarkale mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak, hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Diğer gün anne ve oğlu son yolcuğuna uğurlanmış, cenaze töreninde baba Serdar Kıyak bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve "Oğlum" diye feryat etmişti.

Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma neticesinde, gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak'ın 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak altsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevine gönderilen Kıyak, kendini asarak intihara teşebbüs etmesinin ardından Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Kıyak, Elazığ'daki cezaevinde intihar etti.

