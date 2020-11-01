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DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 01:42 | Son Güncelleme:

Kaza sonrası yanan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Kaza sonrası yanan otomobilde 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Yanmaya başlayan otomobilde sıkışan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

 

Kaza, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı'nda meydana geldi. Etlik yönüne giden içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 CCU 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki boşluk alana devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan Durmuş Ö. ve ismi belirsiz 1 kişi, dışarı çıkmayı başarırken, Gürkan Ö. ve Ali D, araç içinde sıkıçtı. Otomobil, daha sonra alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti. Söndürülen yangının ardından Gürkan Ö. ve Ali D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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