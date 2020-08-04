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Tolga YANIK/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 04.08.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Kaza sonrası tekme tokat dövdüler

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Kaza sonrası tekme tokat dövdüler
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Konya'da zincirleme kaza sonrası süt tankeri sürücüsü, otomobil sürücüsü ve yakınları tarafından tekme ve tokat dövüldü. Kaza anı ve sürücünün darp edilme anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü
  • Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü
  • Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü
  • Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, 30 Temmuz'da merkez Meram ilçesi, Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen süt tankeri sürücüsü, kalkış yaptığı sırada sağında ve kör noktada bulunan otomobili görmeyip çarptı. Otomobil ise park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı.

Yaralananın olmadığı, hasara yol açan kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yakınları, süt tankeri sürücüsüne saldırdı. Tekme ve tokat darbeleriyle yere yığılan tanker sürücüsüne saldırı, yerde de devam etti. Tanker sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı. Kaza anı ve tanker sürücüsünün darp edilme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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