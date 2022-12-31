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Kaza sonrası otomobil alev aldı! Sürücü sinir krizi geçirdi

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#Sivas#Otomobil#Yangın
Kaza sonrası otomobil alev aldı Sürücü sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 14:12

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü, yangın anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla Sivas yolu Hanlı Kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu. Kazada sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

Kaza sonrası otomobil alev aldı Sürücü sinir krizi geçirdi

Yangının büyüdüğünü görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza sonrası otomobil alev aldı Sürücü sinir krizi geçirdi

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ARACININ YANDIĞINI GÖREN SÜRÜCÜ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada hafif yaralanan sürücü aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sivas#Otomobil#Yangın

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