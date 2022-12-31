Kaza sonrası otomobil alev aldı! Sürücü sinir krizi geçirdi

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Edinilen bilgilere göre, kaza, Şarkışla Sivas yolu Hanlı Kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu. Kazada sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

Yangının büyüdüğünü görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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ARACININ YANDIĞINI GÖREN SÜRÜCÜ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazada hafif yaralanan sürücü aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.