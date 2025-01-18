×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaza sonrası olay yerini kameraya kaydedip kendini böyle savundu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Kaza
Kaza sonrası olay yerini kameraya kaydedip kendini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 05:10

Bursa'da İsmail U.(47), cipiyle altyapı çalışmasının olduğu bölgedeki toprak birikintisine çarptı. Aracı toprağa saplanan sürücü polisi görünce, kaza yerine cep telefonu kamerasıyla kaydedip, kendisini savunmaya çalıştı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 27 bin 896 TL ceza uygulandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail U., 16 BCH 696 plakalı cipiyle seyir halindeyken, altyapı çalışmasının olduğu alandaki toprak birikintisine çarptı. Aracı toprağa saplanan sürücü, olay yerine sevk edilen polisleri görünce, cep telefonu çıkarıp kaza yerini kameraya kaydetmeye başladı. Yoldaki altyapı çalışmasında bölgede uyarı levhalarının olmamasına tepki gösteren sürücü, kendisini savunmaya çalıştı.

Kaza sonrası olay yerini kameraya kaydedip kendini böyle savundu

ALKOLLÜ OLDUĞUNU TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan testte sürücünün 0.79 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 18 bin 628 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araç ise çekici yardımıyla saplandığı toprak birikintisinden kurtarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Kaza

BAKMADAN GEÇME!