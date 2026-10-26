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Kaza sonrası olay | "Dövüş antrenörüyüm" dedi, sürücüye yumruk attı

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#Kadın Şiddeti#Trafik Kazası#Dövüş Antrenörü
Kaza sonrası olay | Dövüş antrenörüyüm dedi, sürücüye yumruk attı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 16:10

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir yayanın otomobil nedeniyle tehlike yaşadığını gören kadın ile sürücü arasında tartışma çıktı. Kendisini dövüş antrenörü olarak tanıtan kadın, tartışmanın büyümesi üzerine sürücüye yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Adapazarı Katlı Pazar önü Yamanlar Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobil nedeniyle bir yayanın tehlike yaşadığını gören ve dövüş antrenörü olduğunu ifade eden kadın, aracın başında bekleyen sürücüye tepki gösterdi.

Kaza sonrası olay | Dövüş antrenörüyüm dedi, sürücüye yumruk attı

Sürücüye yüksek sesle bağıran kadın, "Dövüş antrenörüyüm ben. Şurada benim salonum. Kadını eziyordun" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine koşarak sürücünün üzerine doğru yürüyen kadın, yumruk atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları birbirinden uzaklaştırdı.

Kaza sonrası olay | Dövüş antrenörüyüm dedi, sürücüye yumruk attı


YUMRUKLU KAVGA KAMERADA

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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın ile sürücü arasındaki tartışma, kadının bağırması ve ardından koşarak sürücüye yumruk attığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevredekilerin tarafları ayırdığı anlar da görüldü.

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#Kadın Şiddeti#Trafik Kazası#Dövüş Antrenörü

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