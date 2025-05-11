×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaza sonrası müşahedeyi kabul etmedi, evinde fenalaşıp öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Kütahya#Emet
Kaza sonrası müşahedeyi kabul etmedi, evinde fenalaşıp öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 09:12

Kütahya'nın Emet ilçesinde aracıyla yaptığı kaza sonrası muayene olduğu hastanede müşahede altında kalmayı kabul etmeyen ve sabaha karşı evinde fenalaşan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Halil İnan (40) kendi aracı ile hafif çaplı kaza yaptığını söyleyerek gece saatlerinde Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. İnan, muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyerek evine döndü. 2 çocuk babası Halil İnan, sabaha karşı evinde fenalaştı. İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Kütahya#Emet

BAKMADAN GEÇME!