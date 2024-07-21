Kaza sonrası kucağındaki bebekle otomobile saldırdı! Kadın sürücü yanındaki çocuğuyla dehşeti yaşadı

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Küçükçekmece’de seyir halinde olan iki araç Sefaköy-Avcılar ayrımında kaza yaptı. İddiaya göre kazaya sebep olan öndeki araçtan bir erkek ve kucağında bebeğiyle bir kadın indi. Sürücüler arasında tartışma çıktı.

Bu sırada aracın sürücüsüyle, yanında bulunan ve kucağında bebeği olan kadın, diğer sürücüye tehditler yağdırmaya başladı. Hızını alamayan kadın kucağındaki bebeğe aldırış etmeden, aracın camını yumrukladı.

Bu sırada camı yumruklanan aracın kadın sürücüsü polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araçtaki 4 yaşındaki kızıyla polis ekiplerini beklemeye başlayan sürücü, aracın kapılarını da kilitledi. Bir yandan da çekim yapan kadın yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde bebekli kadının aracın camını yumrukladığı ve yanındaki erkekle kadın sürücüye tehditler yağdırdığı anlar yer alıyor. Camı yumruklanan araçtaki 4 yaşındaki kız çocuğunun " Korkuyorum" sözleri de görüntülere yansıyor.

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