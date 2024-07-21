×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaza sonrası kucağındaki bebekle otomobile saldırdı! Kadın sürücü yanındaki çocuğuyla dehşeti yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza
Kaza sonrası kucağındaki bebekle otomobile saldırdı Kadın sürücü yanındaki çocuğuyla dehşeti yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 12:47

Küçükçekmece'de kaza yapan 2 araçta bulunanlar arasında kavga çıktı. Öndeki araçtan inen 1'i kadın 2 kişi, kadın sürücüye bağırdı. Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden tehditler yağdıran kadın, kadın sürücünün kullandığı aracın camını yumrukladı. Bu sırada araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun "Korkuyorum" sözleri ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Küçükçekmece’de seyir halinde olan iki araç Sefaköy-Avcılar ayrımında kaza yaptı. İddiaya göre kazaya sebep olan öndeki araçtan bir erkek ve kucağında bebeğiyle bir kadın indi. Sürücüler arasında tartışma çıktı.

Kaza sonrası kucağındaki bebekle otomobile saldırdı Kadın sürücü yanındaki çocuğuyla dehşeti yaşadı

Bu sırada aracın sürücüsüyle, yanında bulunan ve kucağında bebeği olan kadın, diğer sürücüye tehditler yağdırmaya başladı. Hızını alamayan kadın kucağındaki bebeğe aldırış etmeden, aracın camını yumrukladı.

Kaza sonrası kucağındaki bebekle otomobile saldırdı Kadın sürücü yanındaki çocuğuyla dehşeti yaşadı

Bu sırada camı yumruklanan aracın kadın sürücüsü polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araçtaki 4 yaşındaki kızıyla polis ekiplerini beklemeye başlayan sürücü, aracın kapılarını da kilitledi. Bir yandan da çekim yapan kadın yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde bebekli kadının aracın camını yumrukladığı ve yanındaki erkekle kadın sürücüye tehditler yağdırdığı anlar yer alıyor. Camı yumruklanan araçtaki 4 yaşındaki kız çocuğunun " Korkuyorum" sözleri de görüntülere yansıyor.

Haberin Devamı

Kaza sonrası kucağındaki bebekle otomobile saldırdı Kadın sürücü yanındaki çocuğuyla dehşeti yaşadı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Küçükçekmece#Kaza

BAKMADAN GEÇME!