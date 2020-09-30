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Bülent TATLI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Kaza sonrası kendilerine çarpan cipi yumrukladı

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Kaza sonrası kendilerine çarpan cipi yumrukladı
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SİVAS’ta ara sokaktan caddeye çıkan cipe çarpan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından motosikletteki yolcu öfkeyle cipi yumruklarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 06 V 3703 plakalı motosiklet, Eski Belediye Sokak’tan caddeye çıkan 58 BY 346 plakalı cipe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kişi hafif yaralardı. Kaza sonrası motosikletteki yolcu, öfkeyle cipin ön camını yumrukladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kendilerine çarpan cipi yumrukladı

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