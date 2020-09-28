Kaza sonrası çakıl dolan yolu ellerine aldıkları fırçalarla temizleyip yıkadılar

Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Kastamonu istikametine seyreden Mehmet B. idaresindeki beton firmasına ait 06 BJM 408 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Yoldan geçen bir otomobili de biçmekten son anda kurtaran tır, banketten aşağıya düşerek durabildi. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası yola savrulan çakıllar ise başka kazaya sebep vermemesi için olay yerine gelen firmanın çalışanları tarafından fırçalarla süpürülerek yıkandı. Yine beton firmasına ait vinç ve kepçenin yardımı ile banketten düşen tır da kurtarıldı.