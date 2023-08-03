Kaza şehidine veda

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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Kütük, şehit oldu. Şehit polis memurunun cenazesi dün memleketi Hatay’ın Hassa ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Halil İbrahim Camisi’ne götürüldü. Cenaze törenine şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Ramazan Kütük’ün cenazesi, İl Müftüsü Mevlüt Topçu’nun kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.