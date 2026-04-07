Kaza şehidi polis memuru, Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 14:40

İstanbul’da polis servis aracının otomobille çarpıştığı kazada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın (28), memleketi Elazığ’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın cenazesi, dün akşam 20.50 uçağıyla memleketi Elazığ’a getirildi. Şehit Yalçın için öğle namazının ardından İmam-ı Azam Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, bazı siyasi parti, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesi şehidin ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından şehit polis Yalçın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Seçkin Yalçın’ın cenazesi, defnedilmek üzere Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyüne götürüldü.

