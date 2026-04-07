Kaza şehidi polis memuru, Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Seçkin Yalçın’ın cenazesi, dün akşam 20.50 uçağıyla memleketi Elazığ’a getirildi. Şehit Yalçın için öğle namazının ardından İmam-ı Azam Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, bazı siyasi parti, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.