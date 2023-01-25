Kaza şehidi er Ali Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde görev yapılan askeri aracın, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede şehit olan 2 askerden ulaştırma sözleşmeli er Ali Arslan'ın cenazesi, Ağrı'da düzenlenen törenin ardından memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine getirildi. Şehit Arslan için Çekerek Hükümet Konağı önünde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit er Ali Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Kuzgun Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Arslan'ın 1'i kız 5 kardeşinin olduğu belirtildi.

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