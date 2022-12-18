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Kaza sanılıyordu cinayet çıktı! Katilin kimliği herkesi şoke etti

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#Konya#Cinayet#Polis
Kaza sanılıyordu cinayet çıktı Katilin kimliği herkesi şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 17:55

Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Kamil Yanar'a (50), husumet yaşadığı yengesi Menekşe Yanar'ın otomobili ile çarptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Melekşe Yanar, ifadesinde kendisini döven kayınbiraderine aracıyla çarptığını itiraf etti.

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Olay, 14 Aralık'ta saat 08.30 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Menekşe Yanar'ın, 1 gün önce kayınbiraderini takip edip keşif yaptığı saptandı. Kamil Yanar, bisikletiyle işe gittiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan Yanar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yanar, perşembe günü sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yanar'ın cenazesi Hadim ilçesinde toprağa verildi.

345 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

Polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, çevredeki 76 kameranın 345 saatlik görüntülerini izledi. Polis, yaptığı incelemede, olay anına ait görüntülerden yola çıkarak Kamil Yanar'a çarpan aracın kardeşi Yılmaz Yanar'ın eşi Menekşe Yanar'a ait olduğunu saptadı.

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Kaza sanılıyordu cinayet çıktı Katilin kimliği herkesi şoke etti

İTİRAF ETTİ

Araştırmasını derinleştiren Polis, Kamil Yanar ile kardeşi Yılmaz Yanar'ın aralarında husumet olduğunu ve olaydan 10 gün önce de husumete dayalı çıkan kavgada Yanar'ın, yengesi Menekşe Yanar'ı dövdüğünü belirlendi. Polis, Menekşe Yanar ve Yılmaz Yanar'ı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Menekşe Yanar, kayınbiraderi Kamil Yanar'a otomobiliyle çarptığını itiraf etti.

Kaza sanılıyordu cinayet çıktı Katilin kimliği herkesi şoke etti

ÇOCUKLARI KANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Menekşe Yanar, ifadesinde olaydan bir gün önce kayınbiraderi Kamil Yanar'ı işe giderken takip edip, keşif yaptıktığını ve ertesinde işe giderken kayınbiraderine çarpıp kaçtığını söyledi.

Kaza sanılıyordu cinayet çıktı Katilin kimliği herkesi şoke etti

Kazanın ardından otomobili de sanayi sitesindeki bir tamirciye bıraktığını belirten Yanar, ''Kaza sonra Meram Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirhaneye gittim. Ustalara kazadan eşimin haberini olmadığını ve bir gün içinde aracı tamir etmesini söyledim. Eve geldiğimde çocukları da “Otomobili dayınız aldı. Ankara'ya gidip, gelecek” diye kandırmaya çalıştım'' dedi.

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Menekşe Yanar ve eşi Yılmaz Yanar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz Yanar, serbest bırakılırken, Menekşe Yanar da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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