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Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da KeÃ§ilikÃ¶y Mahallesi'ndeki evinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sitede, havuzun makine dairesindeki arÄ±zaya mÃ¼dahale ettiÄŸi sÄ±rada elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. Saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne yapÄ±lan ihbarÄ±n ardÄ±ndan adrese saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine ulaÅŸan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±. Ambulansla Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaÅŸÄ±k 35 dakika boyunca kalp masajÄ±na devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaÅŸÄ±k 70 dakika sonra yeniden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

SON SAÄžLIK DURUMUNA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N AÃ‡IKLAMA

Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi BaÅŸhekimi Prof. Dr. Ä°smet TopÃ§u, Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ferdi Zeyrek'in son saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±. TopÃ§u, "Zor bir vaka, anbean durumu deÄŸiÅŸiyor. Åžu anda iyi ya da kÃ¶tÃ¼ demek doÄŸru deÄŸil" dedi.Â

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TESÄ°SATÃ‡I HER ÅžEYÄ°N YOLUNDA OLDUÄžUNU SÃ–YLEMÄ°Åž

AÄŸÄ±r yaralanan ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Zeyrek'in yoÄŸun bakÄ±mdaki tedavisi sÃ¼rerken kÄ±zÄ± Nehir Zeyrek'ten dikkat Ã§eken aÃ§Ä±klama geldi.

Ferdi Zeyrek'in kÄ±zÄ± Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸunlarÄ± yazdÄ±:

"Kaza ihmaldi. DÃ¼n saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde kendimi ifade edemediÄŸim iÃ§in olaylarÄ± baÅŸtan anlatmak istiyorum. Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanÄ±mda konuÅŸtu. BabamÄ±n bir ÅŸeyleri yolunda gitmediÄŸiyle alakalÄ± ÅŸÃ¼pheleri vardÄ±. ÅžahÄ±s her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu sÃ¶yledi. Babam Ã¼stelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve sadece motoru Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in akÅŸam yanÄ±nda telefonu bile olmadan (telefon Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kullanma gereÄŸi duymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in) kazan dairesine indiÄŸinde babamÄ± bacaÄŸÄ±ndan elektrik Ã§arpÄ±yor.

BacaÄŸÄ±ndan Ã§arpmasÄ± Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eÄŸer ÅŸahsÄ±n sÃ¶ylediÄŸi gibi babamÄ±n eliyle yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey olsa babamÄ± bacaÄŸÄ±ndan elektrik Ã§arpmazdÄ±. Biz durumu fark ettiÄŸimiz an babamÄ±n yanÄ±na gittik ve babamÄ± hala elektrik Ã§arpÄ±yordu. Yani kaÃ§ak akÄ±m rÃ¶lesi (elektrik Ã§arpmasÄ± durumunda elektriÄŸi kesen cihaz) yoktu ya da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±yordu. Ama ÅŸartelin atmamasÄ± iÃ§in voltajÄ± bilerek artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor. Bu sadece bir iddiadÄ±r ama eÄŸer gerÃ§ekten bÃ¶yle bir ÅŸey varsa bunun adÄ± ihmal deÄŸil insanlarÄ±n canÄ±nÄ± hiÃ§e saymaktÄ±r. Babam yoÄŸun bakÄ±mda, uyuyor. DualarÄ±nÄ±zÄ± esirgemeyin, sorumlular cezalarÄ±nÄ± Ã§eksin."

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FERDÄ° ZEYREKâ€™Ä°N EVÄ°NDE Ä°LK Ä°NCELEME YAPILDI

Zeyrekâ€™in evinde Elektrik MÃ¼hendisleri OdasÄ± (EMO) Ã¼yelerinden oluÅŸan bir heyet gÃ¶revlendirildi. EMO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mahir UlutaÅŸ, heyetin ilk tespitlerini aÃ§Ä±kladÄ±. UlutaÅŸ, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Ferdi Zeyrek'in kÄ±sa sÃ¼rede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± diliyoruz. Kaza ile ilgili savcÄ±lÄ±k teknik Ã¶n soruÅŸturmasÄ± iÃ§in EMO Ã¼yesi deneyimli bir meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n da dahil olduÄŸu bir heyet gÃ¶revlendirilmiÅŸ olup, detaylÄ± rapor zaman iÃ§inde Ã§Ä±kacaktÄ±r.

Ä°lk bulgulara gÃ¶re, elektrik tesisatÄ±nda ve koruma ekipmanlarÄ±nda paslanma gÃ¶zlemlenmiÅŸ olup, elektrik odasÄ± tasarÄ±mÄ±nda Ä±slak hacimler iÃ§in uygun olmayan ciddi sorunlar gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. YoÄŸun nem sonucu motorda kaÃ§ak olduÄŸu ve koruma ekipmanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revini yapmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r."