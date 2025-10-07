×
Gündem Haberleri

Kaza mı? Cinayet mi?

Güncelleme Tarihi:

Kaza mı Cinayet mi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 07:00

Burçin Razak Akyürek eşi Temel Akyürek ile kamp yapmak için gittiği Önen Koyu’nda öldü. Temel Akyürek ifadesinde silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söyledi.

İZMİR’in Urla ilçesindeki Önen Koyu’nda önceki gün öğle saatlerinde, iddiaya göre, araç içinde tüfeğini temizleyen Temel Akyürek, silahın ateş alması sonucu o sırada otomobilin önünde bulunan eşi Burçin Razak Akyürek’i (32) vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temel Akyürek suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. Temel Akyürek ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söyledi. Çiftin kamp yapmak amacıyla kazadan 2 gün önce Önen Koyu’na gittiği belirtildi. Temel Akyürek jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

