Kaza mı? Cinayet mi?

İZMİR’in Urla ilçesindeki Önen Koyu’nda önceki gün öğle saatlerinde, iddiaya göre, araç içinde tüfeğini temizleyen Temel Akyürek, silahın ateş alması sonucu o sırada otomobilin önünde bulunan eşi Burçin Razak Akyürek’i (32) vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Temel Akyürek suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı. Temel Akyürek ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söyledi. Çiftin kamp yapmak amacıyla kazadan 2 gün önce Önen Koyu’na gittiği belirtildi. Temel Akyürek jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.