Kaza mı cinayet mi

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Geçen günlerde kız kardeşini ziyaret etmek için Şanlıurfa’dan İstanbul Sultangazi’ye gelen Çiğdem B., iddiaya göre, 3 sene önce eşi vefat ettikten sonra, çantasında silahıyla geziyordu. Kız kardeşi Pınar Kalburcu ve eniştesi Faruk Kalburcu (46) ile akşam yemeği için masaya oturan Çiğdem B., yemek yediği sırada çantasından çıkardığı silahı eline alınca patladı. Silahın patlaması sonucu sırtından ağır yaralanan 3 çocuk babası tekstil işçisi Kalburcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Kalburcu’nun eşi Pınar Kalburcu ve kız kardeşi Çiğdem B., emniyetteki ifadelerinde silahın kaza sonucu patladığını iddia etti. Kalburcu’nun baldızı, eşi ve iki oğlunun ifadelerini alan polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kalburcu’nun sırtından vurulduğunu ve yüzünde yaralanma izlerinin olduğunu belirten acılı aile olayın planlı bir cinayet olduğunu öne sürdü. Hayatını kaybeden Faruk Kalburcu’nun babası İsa Bağdatlı, “Baldızı Şanlıurfa’dan ziyaret için gelmiş. Devamlı silahıyla gezen bir kadındı, iki kız kardeş arasında planlı gerçekleşmiş olay olduğundan şüpheleniyoruz. Gerçek ortaya çıksın istiyorum. Emniyete verdikleri ifadede kaza demişler, abla kardeş birbirlerini kurtarmak için yalan söylüyorlar” dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Faruk Kalburcu’nun cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep’e götürüldü.