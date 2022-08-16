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Kaza kurşunuyla şehit

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#Hakkari#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı
Kaza kurşunuyla şehit
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, görev yaptığı Hakkâri’de mayın arama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.

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Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22) dün sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyetine katıldı. Çakır, bu sırada kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vuruldu.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran Çakır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu. Şehit Çakır'ın acı haberi memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı. Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan aileye, oğullarının şehit haberi askeri erkân ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şehit Atakan Çakır, bugün Osmaniye Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

AKAR’DAN TAZİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır için yayınladığı taziye mesajında “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

 

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#Hakkari#Şehit#Milli Savunma Bakanlığı

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