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Kaza kurgu firar gerçek

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Akçakale#Kaza
Kaza kurgu firar gerçek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 07:00

Dereye uçan otomobilin akıntıya kapılıp kaybolduğu düşünülen sürücüsü Abdulkadir Taştan için arama çalışması başlatıldı. Ancak çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Taştan’ın, kendisine ‘öldü’ süsü vermek için yaptığı plan ailesini yurtdışından aramasıyla ortaya çıktı.

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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde cuma gecesi Abdulkadir Taştan (36) yönetimindeki 34 GET 243 plakalı otomobil Selgelen Deresi’ne uçtu. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, polis dalgıç ve ambulans ekipleri sevk edildi. Derede otomobile ulaşıldı ancak Abdulkadir Taştan bulunamadı. Ekipler Taştan’ı arama çalışmaları başlattı.

Ancak bir süre sonra, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen ve ekiplerin akıntıya kapılıp kaybolduğu gerekçesiyle aradığı Taştan'ın, ailesini aradığı ortaya çıktı. Taştan'ın ailesini arayıp yurtdışına kaçtığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, Taştan'ın kullandığı ve dereden çıkarılan 34 GET 243 plakalı otomobilin de yapılan incelemede çalıntı olduğu saptandı.

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Öte yandan ekiplerin bölgede yaptığı arama-kurtarma çalışmaları ise gerçeğin ortaya çıkmasıyla durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan Taştan'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor.

 

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#Şanlıurfa#Akçakale#Kaza

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