Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama: 5 personelimizin sağlık durumu iyi

NATO GENEL SEKRETERİ’NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara temaslarında ilk olarak Milli Savunma Bakanlığında başladı. Rutte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye dair yapılan açıklamada, “Müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alındı. Bu çerçevede, ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alındı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından; Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulandı. Bunun yanı sıra, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek “Savunma Sanayii Forumu”nun, müttefikler arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edildi” denildi.

FLİNTLOCK-2026 TATBİKATI VE TEK LİBYA

Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatına ilişkin MSB’den şu açıklama yapıldı:

“Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı Dost ve müttefik ülkelerin özel operasyon unsurlarını bir araya getirerek Libya’nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteği ortaya koymakta, aynı zamanda müşterek harekât kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

13-30 Nisan tarihleri arasında Libya ve Fildişi Sahili’nde icra edilen tatbikata ülkemiz aktif katılım sağlamış; 14 Nisan’da Libya’da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir.

Tatbikat kapsamında bir AKSUNGUR ve bir AKINCI, Dalaman’dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya’ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan’da, TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası’nda Helikopterden Halatla İniş Eğitimi gerçekleştirilmiş; 19 Nisan’da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi icra edilmiştir.

Ülkemiz, Libya’ya yönelik yaklaşımını “Tek Ordu, Tek Libya” anlayışı çerçevesinde sürdürmekte; ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükûnet ve dengenin korunmasıdır.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verilmekte, Libya’daki tüm taraflarla temas ve iletişim sürdürülmektedir. BM Libya Destek Misyonu liderliğinde, halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisi desteklenmektedir.

Ayrıca Libya’nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte; bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye’de hem de Libya’daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir.”



23 NİSAN’DA 23 GEMİ, 23 LİMAN ZİYARET EDECEK



Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda 23 Nisan hazırlıklarına dair şu bilgileri verdi:

“Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 106’ncı yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz. Bu kapsamda 23 Nisan’da; Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından Çanakkale’de, SOLOTÜRK Gösteri Ekibi tarafından Antalya’da gösteri uçuşları gerçekleştirilecek. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde (Yeşilköy) çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca, Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 111’inci yıl dönümü kapsamında 25 Nisan’da Çanakkale’de “57’nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği” düzenlenecek, Türk Yıldızları tarafından Şehitler Abidesi’nde gösteri uçuşu yapılacaktır. Bu vesileyle, Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi, Ayrıca, 1915 olaylarında katledilen savunmasız ve masum Türkleri rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.



BEDELLİ ASKERLİK

Tuğamiral Aktürk, “17 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12’nci maddesi ile Askeralma Kanunu’nda değişiklik yapılmış, bedelli askerlik tutarı dört yüz on altı bin üç yüz altmış bir lira otuz kuruş (416.361,30 TL) olmuştur. 17 Nisan’dan itibaren güncellenen tutar üzerinden bedelli askerlik müracaat işlemleri devam etmektedir” açıklamasını yaptı.