Kaza kılıfını savcı yırttı

Adana’da TAG otoyolunda 25 Nisan gecesi, Oğulcan Güneyer’in (25) kullandığı 01 F 3875 plakalı minibüs, önünde giden Adil Çelik idaresindeki 42 APT 32 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü Güneyer, içinde arkadaşları Efehan Bolcal (22) ve Berke Aksoy (23) ile Muzaffer Yanıkkollu'nun (55) da bulunduğu aracını durdurmadan yola devam etti. Dinlenme tesisinde jandarmayla karşılaşan Güneyer, kaza yaptıklarını ve araçtaki Muzaffer Yanıkkollu’nun yaralandığını öne sürdü. Bunun üzerine jandarmanın eşlik ettiği Güneyer, minibüsüyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

2.72 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Bilinci kapalı olan Muzaffer Yanıkkollu tedaviye alınırken, 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilen Oğulcan Güneyer gözaltına alındı. Arkadaşları Efehan Bolcal ile Berke Aksoy ise herhangi bir tedavi görmeden hastaneden ayrıldı. Adliyeye sevk edilen Güneyer, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güneyer’in kullandığı minibüs ise yediemin otoparkına çekildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muzaffer Yanıkkollu 28 Nisan’da hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIK DARP İZLERİNDEN ŞÜPHELENDİ

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Yanıkkollu’ya yapılan otopside, vücudunda darp izlerine rastlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, oluş şekli ve aracın hasar durumunu inceleyerek, meydana gelen kazanın ölümle sonuçlanma ihtimalinin düşük olduğunu değerlendirdi. Ayrıca araçtaki Efehan Bolcal ve Berke Aksoy’un yaralanmaması da şüpheyi artırdı. Öte yandan kaza yapan minibüsteki kamera kayıt cihazının, kablosunun kesilerek alındığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kazadan yaklaşık bir ay önce Ayas Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin, taşıma ihalesinden dolayı Yanıkkollu ile Güneyer’in kavga ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu ortaya çıkardı. Birbirinden şikâyetçi olmadığı belirlenen tarafların, bu nedenle tekrar kavga etmek için buluşmuş olabileceği değerlendirildi.

30 Nisan’da Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan uçağa binen Berke Aksoy’un İstanbul’a gittiği, Gürcistan’a kaçmak için uçak bileti satın aldığı tespit edildi. Yurtdışına kaçmaya hazırlanan Aksoy, İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Jandarma ekipleri, Oğulcan Güneyer’i Adana’da, Efehan Bolcal’ı ise Kayseri’de gözaltına aldı.

PİŞKİN SAVUNMADAN SONRA İTİRAF GELDİ

Jandarmadaki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Oğulcan Güneyer, “Muzaffer araç içindeki koridorda çiftetelli oynuyordu. Kazada savrularak uçup ön cama başını çarptı. Berke, Muzaffer’i koridora yatırdı, ben de direkt hastaneye gittim” dedi. Ev aramasında kan izlerine rastlandığı, kollarında ve yüzündeki yara izlerinin sorulması üzerine olayı itiraf eden Güneyer, şunları söyledi: “Olaydan iki gün önce telefonda tartıştığım İ.A., bana ve aileme küfretti. Arkadaşlarım Berke ve Efe’yle buluştuğumuzda bu olaya Muzaffer’in sebep olduğunu söyledim. Alkol alırken onlara, ‘Bunu alıp dövelim mi?’ dedim. Onlar da kabul edince Muzaffer ile buluştuk. Araçta alkol alırken tartıştık, Efehan Muzaffer’e yumrukla vurmaya başladı. Daha sonra Berke de arkaya geçip Muzaffer’e vurmaya başladı. Ben aracı kullanıyordum. Daha sonra aracı sağa çektim ve direksiyona Efehan geçti. Berke ile birlikte Muzaffer’i dövmeye devam ettik. Hareket halindeyken 42 plakalı bir araca çarpınca hareket halindeyken direksiyona ben geçtim ve hastaneye gittik.”

İçinde Muzaffer Yanıkkollu’nun darp edildiği minibüsün, kamera kayıt cihazını yediemin otoparkındayken yakınlarıyla birlikte söküp aldıklarını da anlatan Oğulcan Güneyer ile arkadaşları Berke Aksoy ve Efehan Bolcal ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.