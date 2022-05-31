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Kaza ihbarı asılsız çıktı: İşaret fişeğini helikopter sanmışlar

#Helikopter#Kaza#Kocaeli
Kaza ihbarı asılsız çıktı: İşaret fişeğini helikopter sanmışlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopterin düştüğü ihbarının asılsız olduğu belirlendi. Vatandaşların gördükleri işaret fişeğini helikopter sandıkları öğrenildi.

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Körfez ilçesine bağlı Melen Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, ilçede işaret fişeğini gören vatandaşlar, helikopter düştüğünü zannederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler bölgede detaylı arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı aramalarda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılan Murat Koç adlı vatandaş, "Belen köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Helikopterin düştüğüne dair bize bilgi gelince bu bölgeye hakim olduğumuz için etrafa motosikletle baktık ancak bir şey göremedik. Jandarma ve muhtarla iletişime geçtim, her yeri kontrol ettik. Bir şey bulamadık. Bölgeye hakim olduğumuz için her yere baktık. Motosikletle gidebileceğimiz en uç yerlere kadar gittik baktık. Bu bölgeye düşmedi. Bu bölgede olsaydı illaki görürdük, bilirdik" dedi.

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#Helikopter#Kaza#Kocaeli

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